Российская лыжница Мекрюкова заняла третье место в спринте на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 26 февраля. Российская лыжница Наталья Мекрюкова заняла третье место в спринте на 1,2 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 20 лет) в норвежской Люгне.

Победу одержала представительница Швеции Моа Ханссон, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 34,79 секунды. Второе место заняла лыжница из Польши Моника Скиндер (отставание 0,49 секунды). Мекрюкова уступила победительнице 0,50 секунды.

Россиянка Анна Грухвина стала пятой (+8,07), а Анастасия Фалеева не смогла пробиться в финальный забег, заняв пятое место во втором полуфинале. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова заняла в квалификации 25-е место и приняла решение сняться с четвертьфинала.

Мекрюковой 21 год, она является призером этапов Кубка России, а также победительницей и призером финала Ку