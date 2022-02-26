Российский лыжник Филимонов занял второе место в спринте на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 26 февраля. Российский лыжник Денис Филимонов занял второе место в спринте на 1,2 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 20 лет) в норвежской Люгне.

Победу одержал представитель Швейцарии Валерио Гронд, преодолевший дистанцию за 2 минуты 14,95 секунды. Филимонов уступил победителю 0,41 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Магнус Хобрекке (отставание 0,67 секунды). Российский лыжник Иван Горбунов стал пятым (+5,33).

Филимонову 22 года, он является многократным победителем и призером этапов Кубка России.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.