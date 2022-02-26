"Нижний Новгород" в большинстве обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля.​​​​​​​ Футбольный клуб "Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 победил "Урал" из Екатеринбурга в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол с пенальти забил Николай Калинский (78-я минута).

На 56-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Урала" Кирилл Колесниченко. На 77-й минуте его партнер по команде защитник Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку, команда доигрывала матч вдевятером.

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков пропустил игру из-за болезни. Вместо него командой руководил старший тренер Владимир Казаков.

"Нижний Новгород" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Урал" опустился на 12-ю позицию, на счету команды из Екатеринбурга 19 очков. В следующем туре подопечные Кержакова 5 марта сыграют в гостях против московского ЦСКА, а "Урал" 7 марта на выезде встретится с "Краснодаром".