"Нижний Новгород" в большинстве обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Футбольный клуб "Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 победил "Урал" из Екатеринбурга в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол с пенальти забил Николай Калинский (78-я минута).
На 56-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий "Урала" Кирилл Колесниченко. На 77-й минуте его партнер по команде защитник Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку, команда доигрывала матч вдевятером.
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков пропустил игру из-за болезни. Вместо него командой руководил старший тренер Владимир Казаков.
"Нижний Новгород" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Урал" опустился на 12-ю позицию, на счету команды из Екатеринбурга 19 очков. В следующем туре подопечные Кержакова 5 марта сыграют в гостях против московского ЦСКА, а "Урал" 7 марта на выезде встретится с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|13
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14