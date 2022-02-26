FIS не будет менять решение по участию российских лыжников в связи с запросом норвежцев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

"Совет FIS четко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пятницу FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, не будет исполняться гимн Российской Федерации, а будут использоваться флаг и гимн FIS. В субботу портал телеканала NRK ("Эн-эр-ко") опубликовал заявление Норвежской ассоциации лыжных видов спорта, в котором она выступает против участия российских спортсменов в соревнованиях на территории Норвегии.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна.