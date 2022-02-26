Норвежский олимпийский комитет потребовал отстранить россиян от международных соревнований

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Норвежский олимпийский и паралимпийский комитет и конфедерация видов спорта требуют отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в субботу.

"У комитета есть четкое мнение, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных мероприятиях за пределами России и Белоруссии", - подчеркивается в сообщении. Одновременно с этим, считают там, необходимо приостановить членство в международных организациях представителей спортивного руководства России и Белоруссии.

"Таким образом, комитет через свои 55 национальных спортивных федераций призывает международные спортивные федерации последовать этому. Он также хочет призвать другие международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский и паралимпийский комитеты придерживаться такой же точки зрения", - отмечает организация.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Несколько стран в связи с этим объявили о жестких санкциях против России.