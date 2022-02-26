В Польском футбольном союзе заявили, что не боятся последствий отказа от игры с россиянами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) готов к любым возможным последствиям из-за отказа играть стыковой матч отбора к чемпионату мира против сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

"Мы продолжаем переговоры с федерациями Швеции и Чехии. Последствия не имеют для нас значения. Последствия должны коснуться кого-то другого, а не нас. Мы приняли единственное правильное решение".

В субботу президент PZPN Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия, игру планируется провести на поле победителя матча между россиянами и поляками.