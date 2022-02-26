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Летние олимпийские виды спорта

Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике

Кандидатуру Приваловой утвердил экспертный совет Министерства спорта
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Ирина Привалова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Ирина Привалова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

"Экспертный совет Министерства спорта России утвердил мою кандидатуру на пост главного тренера сборной", - сказала Привалова.

До 30 сентября главным тренером национальной команды являлся олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, который в настоящее время занимает пост спортивного директора ВФЛА. Привалова, выигравшая золото Олимпиады-2000 в беге на 400 метров, с 1 октября являлась исполняющей обязанности главного тренера сборной.

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