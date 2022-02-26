Футболист "Химок" Жирков рассказал о своем физическом состоянии после матча с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Химки" Юрий Жирков чувствовал себя нормально в плане физической формы во время матча с "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.

"С командой прошел все сборы, по движению было нормально. Что касается игрового времени, то тут как главный тренер решит. Если он видел, что я выгляжу нормально, то он бы меня оставил на поле", - сказал Жирков.

38-летний Жирков дебютировал за "Химки" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо", сыграв 70 минут. "Динамо" победило со счетом 3:0.

"Первый тайм прошел нормально - было несколько опасных подходов. Федя [Смолов] мог выйти один на один, но в целом мы играли довольно организованно. С [Сергеем] Юраном (новый главный тренер "Химок" - прим. ТАСС) проработали только три дня: мало времени было, чтобы что-то усвоить в плане тактики", - добавил он.