Лыжница Непряева стала шестой в спринте на этапе Кубка мира в Лахти

ТАСС, 26 февраля. Олимпийская чемпионка россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Соревнования проходят в Лахти.

Победительницей стала олимпийская чемпионка в спринте свободным стилем шведка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3 минуты 12,8 секунды. Второй стала ее соотечественница Эмма Рибом (отставание - 3,28 секунды), третьей - еще одна представительница Швеции Майя Дальквист (+3,67). Отставание Непряевой составило 4,69 секунды.

Олимпийская чемпионка в Пекине в эстафете Татьяна Сорина выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. Еще одна победительница эстафетной гонки Игр 2022 года Юлия Ступак, а также Екатерина Смирнова, Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Анастасия Рыгалина завершили свое выступление в квалификации.

Непряева возглавляет общий зачет Кубка мира, в активе спортсменки 893 очка. Второе место занимает американка Джессика Диггинс (684), третье - Эбба Андерссон из Швеции (648). В спринтерском зачете лидирует Дальквист (522), второй идет словенка Анамария Лампич (361), тройку лучших замыкает Диггинс (313). Лучшая из россиянок - Непряева, она располагается на восьмой позиции (208).

Непряевой 26 лет, она стала олимпийской чемпионкой в эстафете в 2022 году и бронзовым призером в эстафете в 2018 году. На Играх в Пекине россиянка также завоевала серебряную медаль в скиатлоне и бронзовую в командном спринте. Непряева является победительницей общего зачета "Тур де Ски" 2022 года.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонками у мужчин и женщин с раздельным стартом классическим стилем.