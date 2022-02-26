Российский лыжник Ретивых стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Лахти

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Соревнования проходят в Лахти.

Победителем стал олимпийский чемпион Пекина в спринте свободным стилем норвежец Йоханнес Клебо, показавший результат 2 минуты 58,3 секунды. Вторым стал француз Люка Шанава (2.58,3), победитель определялся при помощи фотофиниша, тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Синдре Бьёрнестад Скар (отставание - 0,2 секунды). Отставание Ретивых составило 0,9 секунды. Серебряный призер Олимпиады-2022 в спринте свободным стилем итальянец Федерико Пеллегрино был дисквалифицирован в полуфинале из-за нарушения маркировки трассы.

Трехкратный олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине Александр Большунов, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Китае Александр Терентьев и Сергей Ардашев выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала. Серебряный призер Игр в Пекине в марафоне Иван Якимушкин и Илья Семиков завершили свое выступление в квалификации.

Большунов занимает второе место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 833 очка. Лидирует Клебо (1 295), третью строчку занимает еще один норвежец Эрик Валнес (535). В спринтерском зачете лидерство также сохраняет Клебо (562), вторым идет француз Ришар Жув (352), Шанава замыкает тройку лучших (325). Лучшим из россиян является Терентьев, занимающий пятое место (292).

Ретивых 30 лет, он является серебряным призером в командном спринте классическим стилем и бронзовым призером в личном спринте на чемпионате мира 2019 года. Также на его счету бронзовая медаль мирового первенства 2021 года в командном спринте. Большунову 25 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, также на его счету пять серебряных и две бронзовые медали Олимпийских игр.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонками у мужчин и женщин с раздельным стартом классическим стилем.