Российские и белорусские биатлонисты будут выступать на Кубке мира как нейтральные атлеты

ТАСС, 26 февраля. Российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира будут выступать в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Также спортсмены из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций.

"В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU. Одежда сборной России и Белоруссии, в том числе костюмы для соревнований, должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU", - говорится в заявлении.

В общем зачете Кубка наций женская сборная России занимает четвертое место, имея в активе 4 602 очка, на пятой строчке располагается белорусская команда (4 498). В тройке лидеров находятся француженки (5 029), шведки (4 802) и норвежки (4 745). В мужском зачете россияне занимают второе место (5 061), лидирует команда Норвегии (5 165), на третьей строчке идет сборная Франции (5 001). Белорусские биатлонисты располагаются на пятой позиции (4 208).

В нынешнем сезоне запланированы еще три этапа Кубка мира: с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) и с 17 по 20 марта в Холменколлене (Норвегия).