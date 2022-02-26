Терюшков назвал бредом информацию о том, что "Химки" выплатят Черевченко 75 млн рублей

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Сумма неустойки, которую футбольный клуб "Химки" должен выплатить бывшему главному тренеру Игорю Черевченко, составляет намного меньше 75 млн рублей. Об этом журналистам рассказал член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что "Химки" должны выплатить Черевченко 75 млн рублей за увольнение.

"75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны. Сумма намного меньше, конечно, не буду говорить, это коммерческая тайна", - сказал Терюшков.

22 февраля Черевченко покинул пост главного тренера подмосковной команды.