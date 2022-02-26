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Чемпионат мира по фигурному катанию

Участие российских фигуристов в чемпионате мира под вопрос не ставилось

Об этом сообщил источник
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Участие сборной России по фигурному катанию в чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье пока под вопрос не ставилось. Об этом ТАСС сообщил источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта.

"Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких", - сказал собеседник агентства.

В пятницу исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и Международный союз биатлонистов сообщили, что на соревнованиях под эгидой организаций не будут звучать гимны России и Белоруссии, а также использоваться флаги стран. На этапах Кубка мира по биатлону россияне и белорусы будут выступать как нейтральные атлеты.

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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