Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение соревнований в России

ТАСС, 26 февраля. Все соревнования по волейболу, которые должны были пройти на территории России под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), приостановлены в связи с осложнением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба CEV.

"С сегодняшнего дня никакие соревнования по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу, организованные под эгидой CEV, не будут проводиться в России и на Украине до дальнейшего уведомления. Кроме того, до конца сезона еврокубков клубы из России и Украины будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле. Любые другие европейские мероприятия, которые изначально должны были состояться в России и на Украине в ближайшее время, будут перенесены в другие страны", - говорится в заявлении

В мужской Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли петербургский "Зенит" и московское "Динамо", в женской - казанское "Динамо - Ак Барс", московское "Динамо" и калининградский "Локомотив". Казанский "Зенит" выступает в Кубке CEV - втором по значимости европейском клубном турнире.