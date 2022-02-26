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Летние олимпийские виды спорта
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Российские гимнасты будут выступать без гимна на международных соревнованиях

Все мероприятия Кубка мира и Кубка вызова, запланированные на проведение в России и Белоруссии, отменяются
Гимнасты Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Гимнасты Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 февраля.  Гимн России не будет звучать в случае побед российских спортсменов на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает пресс-служба FIG.

"Национальные флаги России и Белоруссии не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на любых мероприятиях, санкционированных FIG, до особого распоряжения. Все мероприятия Кубка мира и Кубка вызова, запланированные на проведение в России и Белоруссии, отменяются, и никакие другие мероприятия FIG не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

В пятницу исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.

В 2022 году в России должны были пройти этап Кубка мира по спортивной акробатике (28-30 мая) и этап Кубка вызова по художественной гимнастике (19-21 августа).

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Летние олимпийские виды спорта
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