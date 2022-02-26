Прыгун в высоту Иванюк заявил, что на зимнем чемпионате мира будет бороться за победу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер летнего чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике в прыжках в высоту Илья Иванюк на мартовском мировом первенстве в помещении, которое пройдет в Белграде, намерен бороться за победу. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Иванюк в субботу победил на зимнем чемпионате России с результатом 2,28 метра.

"На этом турнире я преследовал только одну цель - выиграть, и как только ее достиг, сразу закончил прыгать, - сказал спортсмен. - У меня впереди еще чемпионат мира в Белграде, и очень важно подойти к нему в лучшей форме. Важно, чтобы ничего не болело, а сегодня у меня не очень хорошо получилось как следует размяться, поэтому решил себя поберечь".

"Если я попаду на чемпионат мира, то ставлю перед собой задачу выиграть его. Я готов к конкуренции, видел, как другие ребята прыгают. Важно подготовиться без всякого форсирования. Думаю, до этого старта больше у меня не будет никаких турниров", - заключил Иванюк.

Чемпионат мира в помещении пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.