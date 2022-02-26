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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова огорчена запретом на использование гимна России на гимнастических турнирах

В субботу FIG сообщила, что национальные флаги России и Белоруссии не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на любых мероприятиях, санкционированных организацией
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова огорчена решением Международной федерации гимнастики (FIG) запретить использование российских и белорусских флагов и гимнов на турнирах под эгидой организации. Об этом она заявила ТАСС.

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В субботу FIG сообщила, что национальные флаги России и Белоруссии не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на любых мероприятиях, санкционированных организацией, до особого распоряжения.

"Я огорчена", - сказала Винер-Усманова.

В заявлении FIG также сообщается, что все мероприятия Кубка мира и Кубка вызова, запланированные на проведение в России и Белоруссии, отменяются, и никакие другие мероприятия FIG не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления. В 2022 году в России должны были пройти этап Кубка мира по спортивной акробатике (28-30 мая) и этап Кубка вызова по художественной гимнастике (19-21 августа).

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Летние олимпийские виды спорта
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