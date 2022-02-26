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ATP

Тарпищев: победа теннисиста Рублева на турнире в Дубае была ожидаемой

Президент Федерации тенниса России отметил, что в финале Рублев играл более агрессивно, чем чех Иржи Веселы
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успех теннисиста Андрея Рублева в финале турнира в Дубае был ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев победил чеха Иржи Веселы в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае со счетом 6:3, 6:4.

"Победа Андрея была предполагаема. У него было больше аргументов против оппонента, Рублев играл в своем стиле и набрал неплохие кондиции. По агрессивности, стилю, напору был выше оппонента. Победил заслуженно", - сказал Тарпищев.

"Физические кондиции у него хорошие. Надо, главное, не перегрузить себя - тут он меры не знает. Тренируется он больше, чем нужно. Я его вечно выгонял с тренировки", - добавил Тарпищев.

Рублев завоевал десятый титул на турнирах под эгидой ATP.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPРублев, Андрей Андреевич
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