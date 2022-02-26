Титов: российские гимнасты будут выступать под флагом национальной федерации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике будет выступать на международных турнирах под флагом Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Об этом ТАСС сообщил президент организации Василий Титов.

В субботу Международная федерация гимнастики запретила использование российского флага и гимна на соревнованиях под эгидой организации.

"Удалось добиться того, что наши спортсмены будут выступать с национальной символикой на форме, на униформе все сохраняется полностью. Удалось настоять на том, что в протоколах будет написано "Россия". В случае награждения будет использоваться флаг федерации - Федерации спортивной гимнастики России", - сказал Титов.

"Что касается гимна, то они в принципе не возражают против Чайковского, но хотят это обсудить с МОК [Международным олимпийским комитетом]", - отметил он.

Титов назвал решение FIG абсолютно политизированным, навязанным Международным олимпийским комитетом. "Они достаточно в жесткой, нажимной манере прислали так называемые рекомендации, которые содержали несколько принципиальных позиций - отказаться от проведения соревнований в России и Белоруссии под эгидой международной федерации и не использовать государственный флаг и гимн спортсменов этих стран в случае их побед", - отметил он.

В пятницу исполком МОК выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.