В РФС надеются, что соперникам россиян в отборе на ЧМ-2022 засчитают технические поражения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется, что командам Польши и Швеции засчитают технические поражения в случае их отказа проводить отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года со сборной России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент РФС Денис Соловьев.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками.

"На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля, - сказал Соловьев. - Все остальное - гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так", - сказал Соловьев.

"Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают", - отметил Соловьев.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине. В Шведском футбольном союзе также заявили, что команда Швеции не будет играть с российскими футболистами.

В пятницу исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Париж. Также УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные домашние матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных стадионах. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) с подобными заявлениями не выступала.