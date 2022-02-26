Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда

ТАСС, 26 февраля. Владелец английского "Челси" Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям, поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - сказал Абрамович.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса.

"Челси" за время управления Абрамовичем пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.