Ваноли: футболистам "Спартака" не хватало последней передачи в атаках в матче с ЦСКА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" в матче с ЦСКА не хватало последней передачи при завершении атак. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли.

"Спартак" проиграл ЦСКА в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 0:2.

"Мы расстроены, до 50-й минуты и этого штрафного [с которого был открыт счет] показывали хороший футбол. Создавали много атак, но не хватало последней передачи, - сказал Ваноли. - Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика: 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную".

"Спартак" провел первый официальный матч под руководством Ваноли. 17 декабря он сменил на этом посту португальца Руя Виторию. "Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были [Роман] Зобнин и [Кристофер] Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды", - отметил он.

Ваноли объяснил, почему он эмоционально реагировал на действия в атаке Александра Соболева. "Соболев провел хороший матч. Он совершает хорошие действия, но бывают ошибочные горизонтальные передачи, и я хочу, чтобы игроки выполняли правильные действия", - отметил он.

Красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. "Спартак" проведет следующий матч в 1/8 финала Бетсити - Кубка России на своем поле против краснодарской "Кубани" 2 марта, 6 марта красно-белые сыграют в гостях с "Динамо" в рамках РПЛ.