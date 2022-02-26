Чернов: футболисты "Спартака" показали хорошую игру в матче с ЦСКА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" продемонстрировали хорошую игру в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Никита Чернов.

"Спартак" проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Чернов, который ранее выступал за армейцев, остался в запасе.

"Не участвовал, но переживал за ребят, к сожалению, не получилось, - сказал Чернов. - После игры не заходил в раздевалку ЦСКА, не было времени, мы остались на поле, беговую работу выполняли. Наверное, команде не хватило голов сегодня".

"Играли хорошо, в целом все довольны игрой, но просто бывает так, что момент не забиваем свой, а у них со штрафного залетел", - добавил он.

В матчах 1/8 финала Лиги Европы "Спартак" сыграет против германского "Лейпцига". "Лейпциг" - хорошая команда, идет на лидирующих местах в своем чемпионате. Поэтому сами все видите, будет нам сложно, но будет интересная игра. Надеюсь на хороший результат", - сказал Чернов.

Первая встреча между командами пройдет 10 марта в Германии, ответный матч по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 17 марта на нейтральном поле.