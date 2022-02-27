День дебютов остался за ЦСКА. "Спартак" проиграл в первом матче при Паоло Ваноли в РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновился после зимней паузы в субботу четырьмя матчами, в центральном из которых московский "Спартак" на своем поле уступил столичному ЦСКА. Первая официальная игра в 2022 году завершилась для красно-белых поражением со счетом 0:2. Встречу на "Открытие Банк Арене" посетил 10 961 зритель. Домашний стадион "Спартака" был заполнен чуть меньше чем на 25%. Собравшиеся на трибунах стали свидетелями напряженной игры, в которой хозяева поля чуть больше владели мячом, но уступили гостям не только по счету, но и по количеству созданных голевых моментов. Дерби с ЦСКА пришлось на важную для всех красно-белых дату - 120 лет со дня рождения основателя спортивного общества "Спартак" Николая Старостина. За несколько часов до матча желающие почтить его память собрались на Ваганьковском кладбище. Среди них были спартаковские ветераны Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло. Цветы к его могиле в числе прочих возложили генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, главный тренер команды Паоло Ваноли, руководители академии Дмитрий Сидоров и Антар Яхья. Дань уважения Старостину также отдали перед самым началом игры - первый символический удар по мячу нанесли его правнучка и праправнучка.

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Для назначенного в декабре прошлого года на пост главного тренера "Спартака" Ваноли, который сменил португальца Руя Виторию, дерби с ЦСКА было первым официальным матчем в новой команде. До этого красно-белые под руководством 49-летнего итальянского специалиста провели восемь товарищеских матчей на сборах, в которых одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью. Ваноли стал пятым в XXI веке тренером "Спартака", который дебютировал с поражения (до него так работу в клубе начинали Андрей Чернышов, Невио Скала, Андрей Старков и Витория). Латвийский специалист Старков, как и Ваноли, принял команду по ходу сезона и в первом матче проиграл ЦСКА (1:2). Субботний матч стал дебютным не только для Ваноли. Первые матчи в "Спартаке" провели полузащитники Кристофер Мартинс Перейра и Даниил Хлусевич, а также нападающий Шамар Николсон. Первый из них, игрок сборной Люксембурга, вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Двое других появились по ходу второго тайма, когда команда уже уступала в счете. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий при определении стартового состава на дерби действовал более радикально. 39-летний специалист выставил на поле всех зимних новичков - опорного полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, а также атакующих хавбеков Хесуса Медину, Юсуфа Языджи и Хорхе Карраскаля. Двое из них оказали непосредственное влияние на результат - Языджи на 49-й минуте открыл счет прямым ударом со штрафного, а Карраскаль на 79-й минуте обыграл трех соперников на правом фланге и разогнал атаку, которая завершилась голом со средней дистанции в исполнении Бахтиёра Зайнутдинова. "Спартаку" не хватило смелости и последней передачи Главный тренер "Спартака" на послематчевой пресс-конференции заявил, что команда расстроена из-за поражения от ЦСКА. "До 50-й минуты и этого штрафного показывали хороший футбол, - сказал Ваноли. - Создавали много атак, но не хватало последней передачи. Над этим нужно много работать, и об этом говорит статистика - 12 ударов и один в створ, 40 раз входили в штрафную".

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"Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее, но футбол был показан хороший, и он был продолжением того, что было на сборах. Что касается матча, нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля, где были [Роман] Зобнин и [Кристофер] Мартинс, и нужно было работать получше, а результат решают эпизоды", - добавил итальянский специалист. Еще один новичок "Спартака" - защитник Никита Чернов, который ранее выступал за ЦСКА, - попал в заявку на игру против бывшей команды, но на поле не появился. "После игры не заходил в раздевалку ЦСКА - не было времени, - сказал он в разговоре с журналистами. - Наверное, команде не хватило голов сегодня. Играли хорошо, в целом все довольны игрой, но просто бывает так, что момент не забиваем свой, а у них со штрафного залетел". Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий охарактеризовал игру против "Спартака" как интересную и бескомпромиссную. "Мы создали больше голевых моментов и заслуженно победили, - отметил специалист, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев. - Ребята проявили характер, первый матч после сборов всегда непростой. Всегда в это время непонятен игровой тонус. Если говорить глобально, то я доволен".

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"Все новички сыграли сегодня очень хорошо. Те, кто приехал вначале сборов, уже полностью вписались в команду. Некоторые ребята появились за несколько дней до конца сборов, но ребята - высококлассные игроки, правда всегда есть, что улучшать. Как и всей команде, им после сборов нужно нащупать соревновательный ритм. Есть, куда стремиться", - добавил он, отметив, что Языджи исполнял штрафной, с которого был забит победный мяч, по решению тренерского штаба. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с журналистами отметил, что новички еще не до конца вписались в игру команды. "Хорошее качество игры, положительный результат, приятное впечатление оставили новички, давно у нас такого не было, чтобы новичок забил гол, - сказал он после игры. - Поэтому сейчас все в хорошем настроении, победу над "Спартаком" тяжело не оценить по достоинству. Хочется верить, что этот настрой сохранится до конца сезона, с каждым матчем ребята будут только прибавлять". Голевое возвращение Смолова и промежуточное лидерство "Динамо" В 14:00 мск 19-й тур чемпионата России стартовал сразу двумя матчами. В одном из них занимавшее второе место "Динамо" на выезде встречалось с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, голами отметились Федор Смолов (35-я минута), Себастьян Шиманьский (85) и Даннил Фомин (89). Благодаря этой победе бело-голубые набрали 39 очков и обошли петербургский "Зенит", который провел на игру меньше, 28 февраля сине-бело-голубые дома сыграют с казанским "Рубином". Игру против "Химок" пропускали украинцы Андрей Воронин (тренер) и Иван Ордец (защитник). Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на послематчевой пресс-конференции заявил, что с пониманием отнесся к тому, что оба сейчас находятся не с командой. На вопрос о том, когда они смогут вернуться, немецкий специалист ответил: "Сложно загадывать, что произойдет завтра".

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Матч против "Динамо" стал первым для главного тренера Сергея Юрана после возвращения в клуб. Он уже руководил командой в 2008 и 2020 годах. В третий раз специалист возглавил ее 23 февраля, сменив на посту главного тренера Игоря Черевченко, соглашение с которым было расторгнуто днем ранее. Также этот матч стал первым после возвращения для Смолова - он является воспитанником "Динамо" и играл за бело-голубых с 2007 по 2015 год. 31-летний нападающий вернулся в команду зимой, перейдя из московского "Локомотива". "Химки" доигрывали матч вдевятером - на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно. При этом в составе "Динамо" также было удаление - на 52-й минуте игрок обороны бело-голубых Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдесятером. "Непросто говорить о футболе, но то, как проявила себя команда на поле, было великолепно, команда была единым целым, в такие дни мы даже не говорим о той работе, которую она должна была сделать, о профессиональном отношении, - сказал после матча Шварц. - Я горд тем, как команда вышла на поле, как провела матч, как показала единство, характер духа и сплоченность, люблю каждого из них, люблю сотрудников, которые окружают команду, которые проделали и проделывают такой непростой путь в течение долгого времени". Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков в разговоре с ТАСС назвал справедливым удаление двух игроков подмосковной команды в матче против "Динамо". "Что касается игры, зная [Сергея] Юрана, он, видимо, ребят перевоодушевил, так, что они бежали. От этого и эти две красные карточки. Действия получились больше в минус, чем в плюс", - отметил собеседник агентства. "Сочи" сохранил место в тройке Занимающий третье место в турнирной таблице РПЛ "Сочи" в первой игре года дома обыграл тульский "Арсенал". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Краснодарского края. Голами во втором тайме отметились полузащитники Викторьен Ангбан (50) и Артур Юсупов (77, с пенальти). "Не ждали легкого поединка, - сказал после игры главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Знаем, что "Арсенал" - это отлично укомплектованная команда. Думаю, что это заслуженная победа".

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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович назвал игру с "Сочи" интересной, несмотря на погоду. "В первом тайме игра была равной, но, к сожалению, во втором тайме мы сразу пропустили. Была пара хороших моментов, когда мы могли сравнять счет, но не сделали этого, а "Сочи" забил второй и после этого играл лучше нас", - отметил черногорский специалист. В еще одном матче дня, который начался в 14:00 мск, "Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Победу волжанам принес гол с пенальти в исполнении Николая Калинского (78). Гости доигрывали этот матч вдевятером - на 55-й минуте полузащитник уральцев Кирилл Колесниченко получил вторую желтую карточку, а на 77-й защитнику Лео Гогличидзе была показана прямая красная карточка. Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков пропускал первый матч команды в 2022 году из-за плохого самочувствия. Его функции во время игры исполнял старший тренер нижегородцев Владимир Казаков. Как рассказал ТАСС после игры генеральный директор клуба Равиль Измайлов, возвращение Кержакова к полноценной работе ожидается уже в 20-м туре.

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19-й тур РПЛ продолжится в воскресенье матчем между грозненским "Ахматом" и "Уфой" (начало - 19:00 мск). Также в этот день должны были состояться игры "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов", но РПЛ перенесла их на неопределенный срок в связи с тем, что в принимающих городах временно приостановлена работа аэропортов. Тур завершится в понедельник матчем "Зенит" - "Рубин" (19:00 мск).