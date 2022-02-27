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СМИ: литовский баскетболист Кузминскас расторгнет контракт с петербургским "Зенитом"

Форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2021 года

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Литовский форвард Миндаугас Кузминскас в одностороннем порядке расторгнет контракт с петербургским баскетбольным клубом "Зенит". Об этом в воскресенье сообщило национальное радио балтийской республики LRT.

"Нелегко принять такое решение, но Миндаугас сделал это. Он возвращается в Литву", - сказал в эфире брат спортсмена. По его словам, Кузминскас принял это решение из-за ситуации на Украине.

В "Зенит" литовский баскетболист перешел летом 2021 года. До этого два сезона он играл в России за краснодарский "Локомотив-Кубань".

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