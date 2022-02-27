Магнуссон: ЦСКА одержал важную победу над "Спартаком" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Победа над московским футбольным клубом "Спартак" является важной для игроков ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейского клуба Хёрдур Магнуссон, который остался на скамейке запасных в этой игре.

"Я не могу быть несчастным, очень важная победа для нас, - сказал Магнуссон. - Матчи против "Спартака" всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше. Хороший результат для нас".

В субботу ЦСКА в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах. В следующем туре армейский клуб дома сыграет с "Нижним Новгородом" 5 марта. Кроме того, 2 марта ЦСКА предстоит провести выездной матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Сочи".