Бийол: все футболисты ЦСКА счастливы после победы над "Спартаком"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Все игроки футбольного клуба ЦСКА довольны и счастливы после победы над московским "Спартаком" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал полузащитник ЦСКА Яка Бийол.

"Конечно, я удовлетворен результатом, - сказал Бийол. - Хорошая игра для меня. Мы все хотели [победить], мы все счастливы. Новые игроки приехали, показали блестящую игру. Мы должны продолжать в том же направлении".

В субботу ЦСКА в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах. В следующем туре армейский клуб дома сыграет с "Нижним Новгородом" 5 марта. Кроме того, 2 марта ЦСКА предстоит провести выездной матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Сочи".