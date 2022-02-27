Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве посла организации

ТАСС, 27 февраля. Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия президента Российской Федерации Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. Об этом сообщает пресс-служба IJF.

"В свете продолжающегося конфликта на Украине IJF объявляет о приостановке полномочий господина Путина в качестве почетного президента и посла IJF", - говорится в заявлении федерации.

Путин получил статус почетного президента IJF в 2008 году. Он является мастером спорта по дзюдо, в 1976 году Путин стал чемпионом Ленинграда по данному виду спорта.