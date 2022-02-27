СБР подтвердил намерение оспорить в CAS решение о нейтральном статусе биатлонистов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил намерение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение лишить биатлонистов страны национальной принадлежности на соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СБР.

"СБР будет оспаривать это решение в CAS", - сообщили в СБР.

В субботу IBU обязал российских биатлонистов выступать на своих соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. В ответ СБР заявил, что сборные страны отказываются от участия в заключительных в сезоне этапах Кубка мира и Кубка IBU, решение о нейтральном статусе в организации назвали неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 февраля призвал международные федерации отменять или переносить соревнования из России за нарушение олимпийского перемирия, которое будет действовать до конца Паралимпийских игр в Пекине. Так организация отреагировала на начало специальной военной операции на Украине.

Ряд международных федераций сохранили за спортсменами право продолжать представлять страну, однако в случае их победы гимн и флаг страны использоваться не будут. В СБР считают, что национальная федерация не нарушала никаких положений конституции IBU, поэтому решение о нейтральном статусе прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии.