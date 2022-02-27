Европейский союз дзюдо объявил об отмене Кубка Европы 2022 года в Оренбурге

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы 2022 года, который должен был пройти в Оренбурге, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза дзюдо (EJU).

Сообщается, что это решение принято в связи с текущей международной обстановкой. Турнир должен был пройти с 14 по 15 мая. Помимо Кубка Европы EJU объявил об отмене Европейского кубка среди кадетов, который планировалось провести в Туле 2-3 апреля.

В субботу Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отменить международный турнир серии "Большой шлем", который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая.