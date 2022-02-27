Футболист ЦСКА Шкурин перешел в польский "Ракув" на правах аренды

ТАСС, 27 февраля. Белорусский нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в польском "Ракуве". Об этом сообщает пресс-служба польской команды.

Форвард будет играть за "Ракув" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца 2022 года. Кроме того, у польского клуба есть приоритетное право выкупа игрока.

Шкурину 22 года, он перешел в ЦСКА зимой 2020 года, на его счету 19 матчей в составе московской команды, в которых он смог отличиться три раза. Футболист является воспитанником белорусского клуба "Витебск", также он выступал за минский "Энергетик-БГУ" и киевское "Динамо".

"Ракув" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши после 23 сыгранных туров, отставая от лидирующего "Леха" на три очка. "Ракув" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2021/22 выбил из розыгрыша турнира казанский "Рубин", впоследствии польский клуб уступил бельгийскому "Генту" по сумме двух матчей и не смог выйти в групповой этап соревнования.

ЦСКА занимает четвертое место после 19 игр чемпионата России, в активе клуба 33 очка. Столичный клуб 2 марта встретится в гостях с "Сочи" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России, а 5 марта примет "Нижний Новгород" в Тинькофф - Российской премьер-лиге.