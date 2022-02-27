{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Сборная Чехии не будет играть возможный отборочный матч чемпионата мира с россиянами

Сборная России 24 марта должна сыграть с командой Польши в полуфинале отборочного турнира, 29 марта победитель встречи сыграет с сильнейшим в игре сборных Швеции и Чехии
Игроки сборной России по футболу Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по футболу
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Сборная Чехии по футболу не будет проводить возможную финальную встречу плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской Республики (FACR).

В заявлении говорится, что председатель FACR Петр Фоусек и генеральный секретарь ассоциации Михал Валтр проведут переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) об отмене возможной встречи между россиянами и чехами. Также будут проведены переговоры с УЕФА об участии российских клубов в турнирах под эгидой организации.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине. Пресс-служба Шведского футбольного союза также заявила об отказе от возможной встречи.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

В пятницу исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Париж. Также УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные домашние матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных стадионах. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) с подобными заявлениями не выступала.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Мировой хоккей
Фетисов: решение об отстранении российских хоккеистов от соревнований нужно обжаловать
Международная федерация хоккея в понедельник приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации
Читать полностью