Парфенов: футболисты ЦСКА не были на голову выше "Спартака" в матче РПЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА не были намного сильнее "Спартака" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но смогли показать лучшую результативность. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

"Бывают игры, когда у одной команды один момент, она выигрывает, а у соперника много моментов, - сказал Парфенов. - Видно было, что по накалу был матч напряженный, отсюда качество игры страдало, потому что много ошибок было, много эмоций было. Но нельзя сказать, что кто-то кого-то на голову был выше. ЦСКА забил свои голы, "Спартак" не использовал моменты".

В субботу ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

"ЦСКА забил, дальше по счету играл от обороны, дождались контратаки, которую реализовали. Стоит заметить, что в той контратаке у "Спартака" вроде было на три игрока больше, успели вернуться, вопрос, наверное, в организационном моменте, что оставили центральную зону без присмотра. При таком накале нужно держать качество игры, как раз игроки, которые делают разницу, должны брать на себя. Как раз легионеры ЦСКА в этом чуть-чуть результативнее сыграли", - добавил Парфенов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах. "Спартак" с 23 очками располагается на девятой позиции.