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КХЛ

Савицкис не исключил возвращения рижского "Динамо" в Континентальную хоккейную лигу

Клуб объявил о выходе из состава участников лиги в воскресенье

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рижское "Динамо" может вернуться в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

"Можно ли говорить, что клуб не вернется в КХЛ? Такого нельзя говорить, потому что мы следим за ситуацией, если конфликт закончится, все вернется на свои места, конечно, будем рассматривать вопрос о дальнейшем развитии спорта, в том числе хоккея в Латвии. Ведь КХЛ очень помогла развитию хоккея в Латвии. Что касается нашего решения, было обсуждение, все высказались, приняли такое совместное решение", - сказал Савицкис.

В воскресенье "Динамо" объявило о том, что покинуло состав участников КХЛ. Решение было связано с ситуацией на Украине.

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