Чичерова стала первой на чемпионате России в прыжках в высоту

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, объявившая о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России 2021 года, стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в помещении в соревнованиях по прыжкам в высоту. Турнир проходит в Москве.

Чичерова показала результат 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева, тройку лидеров замкнула Мария Ласицкене. Обе спортсменки показали результат 1,91 м, однако Ласицкене уступила из-за количества затраченных попыток.

На чемпионате России 2021 года в Чебоксарах Чичерова стала второй с результатом 1,88 м и объявила о завершении спортивной карьеры. 25 сентября спортсменка провела на своей родине в Белой Калитве фестиваль по прыжкам в высоту "Побеждай!", в котором приняла участие в качестве спортсменки. В январе 2022 года Чичерова выступила на легкоатлетическом турнире в Челябинске, где заняла второе место.

Чичеровой 39 лет, она является победительницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Спортсменка также выигрывала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира.