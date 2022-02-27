Хоккейный клуб "Йокерит" объявил об уходе Марьямяки с поста главного тренера команды

ТАСС, 27 февраля. Главный тренер хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Лаури Марьямяки покинул занимаемый пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре Марьямяки заявил, что покинет команду по окончании сезона. Свое решение он объяснил желанием получить новые вызовы. Марьямяки до конца сезона возглавит команду "Кярпят", выступающую в финской хоккейной лиге.

Ранее совет директоров лиги принял решение остановить проведение регулярного чемпионата в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей в срок до начала плей-офф. Участники плей-офф были определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. "Йокерит" должен был встретиться с московским "Спартаком" в первом раунде Кубка Гагарина, однако финский клуб отказался от участия в соревнованиях из-за ситуации, сложившейся на Украине, финской команде были присуждены технические поражения.

Марьямяки 44 года, он тренировал "Йокерит" с 2018 года. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Марьямяки работал в сборной Финляндии в качестве помощника главного тренера Эркки Вестерлунда, финны на тех Играх завоевали бронзу, а специалист продолжил работу в сборной в качестве помощника в штабе Кари Ялонена, а с 2016 по 2018 год Марьямяки был главным тренером национальной команды.

В турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" занял второе место, набрав 64 очка в 47 играх.