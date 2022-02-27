Министерство спорта Татарстана и Международная федерация плавания продолжат сотрудничество

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Татарстана продолжает сотрудничество с Международной федерацией плавания (FINA) и готовится принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в декабре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава регионального ведомства Владимир Леонов.

"Казань и FINA - давние партнеры, и, конечно, мы постоянно на связи. Наши коллеги предупредили нас о возможной отмене. Как я уже говорил, мы с сожалением относимся к этому решению, но продолжаем сотрудничество в рабочем режиме", - сообщил Леонов.

25 февраля Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля.

Министр отметил, что ведомство продолжает планировать работу по подготовке и проведению чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году и других мероприятий под эгидой FINA. В декабре 2022 года в Казани запланирован чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Леонов также сообщил ТАСС, что в Минспорте региона с уважением отнеслись к решениям FINA. "Эти мероприятия должны были стать для нас тестовыми в рамках подготовки к чемпионатам Европы и мира по водным видам спорта", - заявил собеседник агентства. По его словам, Казань была полностью готова к тому, чтобы принять турниры, работа велась в штатном режиме.

"Инфраструктура, которую мы задействуем во время проведения мировых серий, была создана еще в рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде - 2013, поэтому инфраструктурные вложения мы не делали. Операционные расходы мы осуществляем уже непосредственно во время проведения соревнований, которые сейчас отменены", - сказал Леонов.

Министр спорта Татарстана уточнил, что в регионе вне зависимости от внешних обстоятельств будут продолжать работу по развитию плавания.