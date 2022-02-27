Бородавко: существует несколько вариантов проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает несколько вариантов проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, окончательное решение еще не принято. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Пока стопроцентной информации нет, - сказал Бородавко. - Мы сами хотели бы знать, потому что нам нужно планировать выступление в стартах, а мы не знаем, сколько их предстоит".

Тренер отметил, что рассматривается несколько вариантов проведения финала Кубка мира. "Среди них есть варианты в Швеции, в Словении, но окончательное решение пока не принято", - добавил Бородавко.

Финал Кубка мира должен был состояться в Тюмени 18-20 марта, однако FIS отменила запланированные на конец сезона соревнования в России в интересах безопасности всех участников и сохранения честности проведения турнира.

Последние два сезона победу в Кубке мира одерживал российский лыжник Александр Большунов, сейчас в общем зачете он занимает второе место, отставая от лидера норвежца Йоханнеса Клебо почти на 500 очков.