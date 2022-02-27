Татарстан продолжает подготовку к запланированным международным соревнованиям

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Подготовка к проведению международных соревнований продолжается в Татарстане, несмотря на отмену ряда состязаний, которые должны были пройти в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"В данный момент Республика Татарстан продолжает подготовку ко всем международным мероприятиям, которые были запланированы к проведению в ближайшие годы. Мы будем следить за ситуацией и своевременно реагировать на нее", - сообщил Леонов.

Ранее в Казани отменили международный турнир серии "Большой шлем" по дзюдо, этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, студенческий Кубок мира по регби-7, также из столицы республики перенесли матчи Евролиги по баскетболу, в которых должна сыграть местная команда УНИКС.