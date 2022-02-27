Евролига 28 февраля назовет страну, где будут проводить матчи клубы из России

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига объявит в понедельник альтернативную страну, в которой будут играть российские клубы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Евролиги.

"Завтра состоится заседание совета акционеров Евролиги, на котором будет обсуждаться тема проведения предстоящих матчей российских команд, и ожидается, что будет объявлена альтернативная страна, в которой пройдут игры команд Российской Федерации", - заявили в пресс-службе.

Ранее был перенесен матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между российским ЦСКА и испанской "Барселоной". Встреча должна была пройти 27 февраля в Москве. Евролига также перенесла матчи "Бавария" (Германия) - ЦСКА, "Баскония" (Испания) - УНИКС (оба - 24 февраля) и "Зенит" - "Барселона" (25 февраля) в связи с осложнением ситуации на Украине.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги лидирует испанская "Барселона", одержавшая 20 побед в 25 матчах, второе место занимает испанский "Реал" (20 побед в 26 матчах), третье - итальянский "Милан" (17; 25). "Зенит" располагается на пятом месте (14; 23), ЦСКА - на шестом (14; 24), казанский УНИКС - на восьмом (13; 25).