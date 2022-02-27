{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Теннисист Рублев рассказал, что виделся с Павлюченковой на турнире в Дубае

На Олимпиаде в Токио Рублев и Павлюченкова выиграли золото в смешанном разряде
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Россиянин Андрей Рублев рассказал о встрече с Анастасией Павлюченковой во время своего выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы виделись [с Павлюченковой] во время турнира. Она приходила поболеть за меня, а в один из дней удалось сходить поужинать. Долго пообщаться не получилось, мне надо было возвращаться в отель и начинать готовиться к следующей игре", - сказал Рублев.

Рублев победил на турнире в Дубае, завоевав десятый титул под эгидой ATP в карьере. Павлюченкова, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в феврале объявила, что не сможет выступать на турнирах до конца апреля из-за травмы колена. Россиянка проходит реабилитацию в Дубае.

В 2021 году Павлюченкова и Рублев завоевали золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде.

Теги
ATPПавлюченкова, Анастасия СергеевнаРублев, Андрей Андреевич
Мировой футбол
В CAS разъяснили процесс подачи апелляции на санкции к российскому футболу
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях
В CAS разъяснили процесс подачи апелляции на санкции к российскому футболу
Читать полностью