Теннисист Рублев рассказал, что виделся с Павлюченковой на турнире в Дубае

ТАСС, 27 февраля. Россиянин Андрей Рублев рассказал о встрече с Анастасией Павлюченковой во время своего выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы виделись [с Павлюченковой] во время турнира. Она приходила поболеть за меня, а в один из дней удалось сходить поужинать. Долго пообщаться не получилось, мне надо было возвращаться в отель и начинать готовиться к следующей игре", - сказал Рублев.

Рублев победил на турнире в Дубае, завоевав десятый титул под эгидой ATP в карьере. Павлюченкова, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в феврале объявила, что не сможет выступать на турнирах до конца апреля из-за травмы колена. Россиянка проходит реабилитацию в Дубае.

В 2021 году Павлюченкова и Рублев завоевали золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде.