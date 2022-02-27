РФС готов гарантировать безопасность международных матчей, проводимых в России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов гарантировать безопасность проведения международных матчей на территории России и не видит никаких оснований для отмены мартовских стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 года с участием национальной команды. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой организации, будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах. Ранее сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить встречи с командой России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

"На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из Международной федерации футбола (ФИФА) о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве, - говорится в заявлении. - Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция - Чехия, РФС продолжает подготовку к этим играм. РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности".

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.