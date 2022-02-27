{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

В FIS сообщили, что Климов больше не будет использовать перчатки с российским флагом

Прыгун с трамплина во время этапа Кубка мира помахал в камеру рукой, что в ряде стран восприняли как провокацию
Евгений Климов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Климов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов больше не будет использовать перчатки, на которые нанесен российский флаг. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Климов в субботу после исполнения прыжка на этапе Кубка мира в Лахти помахал в камеру рукой, на которой была надета перчатка с российским флагом. В ряде европейских стран это было воспринято как провокация, поскольку произошло на фоне военной операции России на Украине.

"Российский спортсмен Евгений Климов 26 февраля на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти (Финляндия) использовал перчатки с вышитым на внутренней поверхности российским флагом, - сообщили в федерации. - Климов в прошлом уже использовал эти перчатки, и у него никогда не было намерения делать политических заявлений".

"Он не знал о последствиях вчерашнего жеста, он не будет использовать эти перчатки в дальнейшем", - отметили в FIS.

FIS после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) отказался от использования на церемониях награждения российских гимна и флага, при этом спортсмены сохранили право представлять страну.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Соревнования пройдут в Дохе со 2 по 5 марта
FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира
Читать полностью