В FIS сообщили, что Климов больше не будет использовать перчатки с российским флагом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов больше не будет использовать перчатки, на которые нанесен российский флаг. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Климов в субботу после исполнения прыжка на этапе Кубка мира в Лахти помахал в камеру рукой, на которой была надета перчатка с российским флагом. В ряде европейских стран это было воспринято как провокация, поскольку произошло на фоне военной операции России на Украине.

"Российский спортсмен Евгений Климов 26 февраля на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти (Финляндия) использовал перчатки с вышитым на внутренней поверхности российским флагом, - сообщили в федерации. - Климов в прошлом уже использовал эти перчатки, и у него никогда не было намерения делать политических заявлений".

"Он не знал о последствиях вчерашнего жеста, он не будет использовать эти перчатки в дальнейшем", - отметили в FIS.

FIS после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) отказался от использования на церемониях награждения российских гимна и флага, при этом спортсмены сохранили право представлять страну.