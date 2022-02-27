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ЧМ-2022 по футболу

Колосков назвал абсурдным решение ФИФА в отношении сборной России

Международная федерация в воскресенье объявила, что сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении сборной России о лишении ее названия, флага и гимна является абсурдным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

ФИФА в воскресенье объявила о том, что сборная России будет выступать в соревнованиях под ее эгидой в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны. В марте национальной команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. 24 марта россияне должны сыграть со сборной Польши, а 29 марта, в случае победы, встретиться с сильнейшим в матче команд Швеции и Чехии. Ранее национальные ассоциации трех стран заявили о нежелании играть со сборной России.

"Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре, - сказал Колосков. - Только потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира. Почему нужно было принимать такое решение, абсолютно непонятно мне. Поэтому здесь просто недоумение, других эмоций выразить не могу".

"Вдруг заранее определяют, что команда будет играть без флага, гимна и названия "Россия". Какая-то несуразица, смахивает на какой-то испуг ФИФА под давлением Европейского союза и европейских футбольных федераций. Я это решение не понимаю. Кроме недоумения, ничего решения не вызывает", - добавил собеседник агентства.

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ЧМ-2022 по футболуКолосков, Вячеслав Иванович
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