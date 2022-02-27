Сборная Польши не намерена играть с командой России, несмотря на решение ФИФА

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу не намерена принимать участие в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года с командой России, несмотря на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о нейтральном статусе российской команды. Об этом говорится в письме Польского футбольного союза, направленном в ФИФА, которое есть в распоряжении ТАСС.

В воскресенье пресс-служба ФИФА сообщила, что российская команда будет выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА в качестве команды Российского футбольного союза, в матчах с ее участием не будут использоваться флаг и гимн страны, а домашние встречи команды будут проходить на нейтральном поле и без болельщиков.

"Польский футбольный союз не видит никакой возможности играть со сборной России в плей-офф за попадание на чемпионат мира в Катаре в 2022 году, независимо от названия команды, состоящей из российских футболистов, и места проведения матча, - говорится в заявлении Польского футбольного союза. - Это единственное решение, которое мы можем принять. Участие в матче против сборной России стало бы позорным поступком не только для наших игроков, но и для всего футбольного сообщества, вопреки солидарности с украинским народом. Как футбольная ассоциация мы отказываемся участвовать в матчах плей-офф, в которых выступает сборная России".

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.