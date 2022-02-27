Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна на турнирах FIDE

ТАСС, 28 февраля. Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна своих стран на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

В пятницу исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"По призыву МОК совет FIDE принял решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях под эгидой FIDE не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран. Вместо этого должен использоваться флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип. Упрощенная процедура выступления под флагом FIDE будет применяться там, где это крайне важно для игроков или любых других официальных шахматных лиц в текущей геополитической ситуации", - говорится в заявлении.

"Чтобы защитить FIDE от репутационных, финансовых и любых других возможных рисков, FIDE расторгает все существующие спонсорские соглашения с любыми белорусскими и российскими санкционными и/или контролируемыми государством компаниями и не будет заключать новые спонсорские соглашения с любыми такими компаниями", - отмечается в заявлении.

Также FIDE сообщила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. Среди партнеров Международной шахматной федерации на ее сайте значатся "Газпром", "Фосагро", "Норникель" и "Россети Ленэнерго".

Ранее совет FIDE перенес Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из России. Ее проведение было запланировано с 26 июля по 8 августа в Москве, в Ханты-Мансийске должны были пройти конгресс FIDE и первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада.