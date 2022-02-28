Соловейчик ушел с поста президента Европейского союза дзюдо

ТАСС, 28 февраля. Сергей Соловейчик покинул должность президента Европейского союза дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Временно исполняющим обязанности главы Европейского союза дзюдо избран 67-летний вице-президент организации Отто Кнайтингер.

"Сегодня все народы Европы, в том числе семья Европейского союза дзюдо, столкнулись с беспрецедентной по своей трагедии ситуацией, - сказал 56-летний Соловейчик. - С болью в сердце мы видим, как в братских странах умирают люди. И мы молим бога об окончании человеческих страданий. Дзюдо всегда было международной силой в поддержку мира. Европейский союз дзюдо последовательно предпринимает шаги по укреплению общечеловеческих ценностей".

"В этой невероятно сложной политической ситуации мы должны быть сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, - продолжил Соловейчик. - Я считаю, что для сохранения единства в наших рядах я должен уйти с поста президента Европейского союза дзюдо. Вы знаете меня много лет, и никто не сомневается, что мое сердце принадлежит дзюдо. Но так же верно и то, что оно принадлежит моей родине, России. Мы, дзюдоисты, всегда должны быть верны своим принципам".

Соловейчик возглавлял Европейский союз дзюдо с 2007 года. Также он является вице-президентом Федерации дзюдо России.