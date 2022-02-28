Бегуны из Иркутска и Москвы победили в экстремальном ледовом марафоне на Байкале

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Жители Иркутска и Москвы победили в байкальском ледовом марафоне "За сохранение чистых вод", который считается одним из самых сложных и экстремальных турниров в мире. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор забега Алексей Никифоров.

"На дистанции 42 км 195 м лидировал иркутянин Артем Кухаренко, его время - 3 часа 33 минуты 50 секунд, в полумарафоне - 21 км - первым пришел москвич Александр Юдин, 2 часа 8 минут 33 секунды", - сказал Никифоров.

Среди женщин на большой дистанции победила москвичка Елена Камышная, ее время - 4 часа 19 минут 19 секунд, в полумарафоне также лидировала жительница Москвы Егорова Ольга, которая пробежала дистанцию за 1 час 59 минут 34 секунды.

Вторые и третьи места заняли представители Германии, Франции, Украины, Якутии, Казани. Всего к участию были допущены 80 человек, но десять в итоге не смогли прилететь на Байкал. Заявки подавали бегуны из 20 стран.

Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод" прошел в 18-й раз. Участники бежали по льду Байкала от одного берега к противоположному. На средства, вырученные от проведения марафона, высадят деревья на берегах озера.

Забег является частью фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". К участию допускаются лица от 18 лет, имеющие документально подтвержденный опыт забегов на длинные дистанции. Марафон регулярно входит в мировые рейтинги самых сложных соревнований планеты.