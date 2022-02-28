В Финском хоккейном союзе заявили, что участие сборной России в чемпионате мира невозможно

ТАСС, 28 февраля. Участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Финляндии, невозможно. Об этом заявил президент Финского хоккейного союза Харри Нуммела, комментарий которого приводит портал Leijonat.

"Мы активно обсуждали эти вопросы на выходных, а также провели встречу с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом. Мы говорили о том, что Финский хоккейный союз требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности и что мы не собираемся играть против сборных этих стран, - сказал Нуммела. - Мы также заявили, что участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки невозможно".

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Швейцарии и неназванные ассоциации - члены Международной федерации хоккея (IIHF) потребовали от IIHF наложить санкции на федерации хоккея России и Белоруссии.

Чемпионат мира в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.