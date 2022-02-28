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Федерация тенниса России не будет реагировать на требования о ее исключении из ITF

Ранее Федерация теннисы Украины обратилась с требованием исключить российскую организацию из числа участников Международной теннисной федерации
Президент Федерации теннис России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации теннис России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) не будет опускаться до уровня украинских коллег и реагировать на их заявления. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"Мы в курсе, что украинская федерация просит об исключении [ФТР] из ITF. Это было ожидаемо. Писать ничего в ответ, просить ITF мы не будем - зачем нам опускаться до этого уровня?" - сказал Тарпищев.

Ранее стало известно, что Федерация тенниса Украины обратилась в Международную теннисную федерацию (ITF) с требованием немедленно исключить ФТР из числа участников международной организации.

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